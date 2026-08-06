Fallece joven montador de Nindirí tras golpe de toro en Masaya

Tras batallar seis días por su vida, la mañana de este jueves falleció el joven montador Fernando Arauz Morales, de 21 años, en el hospital «Comandante Hilario Sánchez Vásquez», de la ciudad de Masaya, a causa de las severas lesiones sufridas durante un evento taurino.

Fernando Arauz Morales, de 21 años

El percance ocurrió cuando el ejemplar que montaba le propinó un fuerte impacto con el casco en la zona del tórax.

La contusión le ocasionó fracturas en las costillas y la perforación de uno de sus pulmones, condición clínica de la que no logró recuperarse a pesar de la atención médica recibida.

Fernando Arauz era conocido cariñosamente como “El Cotito”, y habitaba en el municipio de Nindirí, del Museo local dos cuadras y media al sur, en la Zona 3.

En un post publicado en redes sociales destacan que “Fernando era un montador de toros valiente, apasionado y lleno de sueños. Su coraje y la pasión con la que vivía cada monta quedarán grabados para siempre en la arena y en el corazón de todos los que compartimos esta gran afición”.

Homenaje póstumo a Fernando Arauz

Los familiares de Fernando Arauz y allegados realizan los trámites correspondientes para el traslado de sus restos y las honras fúnebres.

