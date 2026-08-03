Cliente es ultimado durante riña en bar de San Carlos, Río San Juan

De varias estocadas fue asesinado a las 11 de la noche del sábado el ciudadano Bernardo Jarquín, de 35 años, al pelearse con un desconocido mientras estaba tapineando en un bar.

El hecho ocurrió en la comunidad Buena Vista, en Los Chiles, municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan, de donde el homicida huyó con rumbo desconocido.

Al ver a Jarquín gravemente herido, habitantes del sector llamaron a las autoridades y a equipos de emergencias.

Sin embargo, al llegar los paramédicos en la ambulancia al lugar, Bernardo Jarquín ya no presentaba signos vitales.

Testigos indicaron que ambos hombres iniciaron repentinamente un fuerte altercado y posteriormente Bernardo Jarquín fue atacado con arma blanca, al extremo de perder la vida.

