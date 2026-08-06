Buscan en Managua a joven de 18 años desaparecido desde el martes

Por Jonathan Morales
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Angustiados se encuentran los familiares del joven Joshua Rafael Martínez Jarquín, de 18 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado martes 4 de agosto, cuando salió de su vivienda ubicada en el barrio Laureles Sur con destino al barrio Las Torres, en Managua, para visitar a un pariente.

Joshua Rafael Martínez Jarquín, de 18 años
Joshua Rafael Martínez Jarquín, de 18 años

La preocupación de sus familiares ha ido en aumento con las horas, ya que han intentado comunicarse de manera insistente a su teléfono celular, pero este permanece apagado.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, la familia apela a la solidaridad de la ciudadanía. Si usted tiene alguna información o lo ha visto, puede comunicarse de inmediato al número telefónico 8504-2744.

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