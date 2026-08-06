Buscan en Managua a joven de 18 años desaparecido desde el martes

Angustiados se encuentran los familiares del joven Joshua Rafael Martínez Jarquín, de 18 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado martes 4 de agosto, cuando salió de su vivienda ubicada en el barrio Laureles Sur con destino al barrio Las Torres, en Managua, para visitar a un pariente.

Joshua Rafael Martínez Jarquín, de 18 años

La preocupación de sus familiares ha ido en aumento con las horas, ya que han intentado comunicarse de manera insistente a su teléfono celular, pero este permanece apagado.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, la familia apela a la solidaridad de la ciudadanía. Si usted tiene alguna información o lo ha visto, puede comunicarse de inmediato al número telefónico 8504-2744.

