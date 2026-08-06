Desaparece en San Juan del Río Coco un adulto mayor de 94 años

Momentos de angustia y desesperación viven los familiares del señor Justo Antonio Pérez, de 94 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado martes 4 de agosto, tras salir de su vivienda con dirección a su propiedad agrícola en la comunidad San Lucas, en San Juan del Río Coco, Madriz.

Se busca a Justo Antonio Pérez, de 94 años

De acuerdo con el testimonio de sus parientes, el adulto mayor caminó hacia su huerta, ubicada a un kilómetro de su casa; sin embargo, no regresó a su hogar.

Tras percatarse de su ausencia, la familia realizó una intensa búsqueda por la zona rural y durante el recorrido, la única pista encontrada fue el saquito que el anciano llevaba consigo al momento de su salida.

Ante la falta de noticias y el constante riesgo que enfrenta por su avanzada edad, sus parientes solicitan el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades locales para dar con su paradero.

Si usted tiene alguna información que ayude a dar con la ubicación de don Justo Antonio Pérez, por favor comuníquese de manera urgente a los números telefónicos 8716-2109 o 8209-4592.

