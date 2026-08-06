Capturan 41 sujetos de alta peligrosidad en Nicaragua

Como resultado del Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo, ejecutado del jueves 30 de julio al miércoles 5 de agosto de 2026, la Policía Nacional logró la captura de 41 sujetos acusados de delitos de alta peligrosidad en distintos puntos del país.

Entre los detenidos figuran 7 señalados por muerte homicida, 20 por robo con intimidación, 4 por tráfico de drogas, 9 abastecedores y 1 por abigeato.

Además, se incautó más de un kilo de cocaína, crack, marihuana, tres armas de fuego y un semoviente.

En el ámbito de la prevención, las fuerzas policiales desarrollaron un total de 55 mil 207 acciones dirigidas a fortalecer la tranquilidad comunitaria.

Este trabajo incluyó 42 mil 620 visitas de presencia directa, 1,633 encuentros con pobladores, 7 mil 570 reuniones con líderes comunitarios y la atención a 3,384 jóvenes en situación de riesgo.

Asimismo, las autoridades efectuaron más de 32 mil requisas a personas y 613 cierres en barrios para neutralizar focos delictivos y expendios de drogas.

El plan de protección se extendió también al sector rural y productivo mediante la cobertura en 1,980 comunidades, donde se realizaron más de 10 mil inspecciones a fincas y centros de acopio de café y leche.

De igual manera, se garantizó el resguardo a recintos escolares, el traslado de la Merienda Escolar, eventos deportivos de la Copa Centroamericana 2026 y sectores comerciales de la economía familiar.

Finalmente, la institución fortaleció su capacidad operativa en el departamento de Madriz con la inauguración de la Unidad de Seguridad Ciudadana «Capitán Ernesto José Vargas Pilarte», ubicada en la comunidad San Jerónimo, municipio de Telpaneca.

La nueva sede policial fue dotada con medios de transporte, equipos de comunicación y mobiliario para optimizar la atención y vigilancia en la zona.

