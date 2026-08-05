Joven finge su muerte para salvar su vida en violento asalto en Chontales

En un insólito y dramático suceso, el joven Yaser Fernández, originario del municipio de Santo Domingo, Chontales, logró salvar su vida tras fingir estar muerto mientras era brutalmente atacado durante un asalto en la zona.

Yaser Fernández

De acuerdo con los reportes, el agresor, identificado como Evenor y conocido con el alias de «La Perra», se abalanzó contra Fernández utilizando un cuchillo, causándole heridas en la cabeza y el pecho para despojarlo de su teléfono celular y dinero en efectivo.

Ante la agresividad, el joven tomó la astuta decisión de dejase caer y simuló haber fallecido en el acto, táctica que dio resultado, pues creyendo que había acabado con la vida de su víctima, el delincuente huyó corriendo del lugar.

Una vez que el agresor se fue, Fernández se incorporó y caminó por la zona solicitando auxilio a los pobladores, quienes lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial.

Fuentes médicas confirmaron que, pese a la gravedad de las heridas, el joven fue atendido a tiempo y se encuentra fuera de peligro.

