El motociclista Orlando Antonio Ramírez Morán, de 30 años, perdió la vida la mañana de este miércoles debido a las graves lesiones que sufrió al colisionar contra un autobús en las inmediaciones de la entrada a la comarca El Consuelo 2, en el sector de La Culebra, jurisdicción de San Carlos, Río San Juan.

Motociclista fallece tras impactar contra autobús en San Carlos, Río San Juan

Ramírez Morán se movilizaba a bordo de una motocicleta con placa RJ 16683, cuando, por causas que se investigan, terminó impactando violentamente contra la parta delantera derecha de la unidad de transporte colectivo que cubría la ruta San Carlos–Managua.

Tras el aparatoso choque, Ramírez Morán fue auxiliado en el lugar y trasladado de urgencia a un centro hospitalario cercano.

Autobus de la ruta San Carlos–Managua

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después de su ingreso a causa de los múltiples golpes que sufrió.

Agentes de la especialidad de Tránsito de la Policía Nacional se presentaron a la zona para realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades del accidente.

