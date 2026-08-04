Obrero agrícola muere aplastado por rama en San Juan del Río Coco

El obrero agrícola Saúl José González Rodas, de 45 años, perdió la vida la tarde de ayer lunes tras sufrir un accidente laboral mientras trabajaba en una finca ubicada en el municipio de San Juan del Río Coco, departamento de Madriz.

El suceso ocurrió cuando una pesada rama de árbol colapsó y cayó sobre su cuerpo.

De inmediato, el trabajador fue auxiliado y trasladado al Hospital «Luis Felipe Moncada» del municipio, donde falleció minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La víctima era originaria de la comunidad Cerro Blanco Abajo, en la misma localidad. Las autoridades locales llegaron al lugar del accidente laboral para realizar el informe correspondiente.

