Señora de 70 años fallece tras celebrar el Día de las Madres junto a sus hijos

La señora Bertha Maritza Chávez López, de 70 años, falleció al mediodía de este lunes por complicaciones de salud en su vivienda, dos días después de haber compartido con su familia la celebración del Día de las Madres.

Su hija, Dina Isabel López Chávez, de 53 años, relató a los agentes policiales del Distrito Seis de Managua que su progenitora padecía de múltiples enfermedades crónicas y su estado de salud había decaído en los últimos días.

Al intentar despertarla este mediodía para alimentarla, los familiares se percataron de que no reaccionaba.

Un médico de cabecera de la familia se presentó al inmueble y examinó el cuerpo, confirmando que la anciana ya había expirado.

A petición de sus parientes, y tras descartarse mano criminal, las autoridades policiales autorizaron que el cadáver no fuera remitido al Instituto de Medicina Legal, permitiendo a la familia proceder con las honras fúnebres en su hogar.

