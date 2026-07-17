48 horas después fallece motociclista accidentado al explotarle una llanta en Carazo

El ciudadano Leycer David Cerda López, de 31 años, falleció la noche del pasado jueves en cuidados intermedios del hospital Lenin Fonseca, debido a las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito el pasado 14 de julio.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Cerda López, perdió el control de la motocicleta estilo montañera en que viajaba al explotarse la llanta trasera, lo que provocó que rodara sobre el pavimento, en el municipio de La Conquista, en Carazo.

En un primer momento Cerda López fue trasladado al hospital Regional Santiago de Jinotepe, pero por su delicado estado fue remitido al hospital capitalino, donde a pesar de los cuidados médicos falleció.

El cuerpo del infortunado fue entregado a sus familiares para que se encarguen de sus honras fúnebres.