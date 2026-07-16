Policía captura a 4 agresores y protege a madres en Nicaragua

EL Plan de Prevención dirigido a las madres de familia, ejecutado por la Policía del jueves 9 al miércoles 15 de julio, permitió la captura de 4 sujetos vinculados a delitos que atentan contra la dignidad de la mujer.

Las detenciones se realizaron tras la recepción de 7 denuncias durante visitas de presencia directa en Managua, León, Masaya, Matagalpa y Madriz.

Los arrestados, localizados en Managua, Matagalpa y León, son señalados por delitos que incluyen violación, intimidación, agresión y amenazas contra la mujer.

Durante este período, las Comisarías de la Mujer desarrollaron una intensa jornada de sensibilización en los 153 municipios de Nicaragua, logrando realizar 20,925 visitas casa a casa para compartir cartillas de prevención de la violencia y el femicidio.

Asimismo, las autoridades llevaron a cabo 130 asambleas comunitarias que contaron con la participación de 32,148 habitantes.

También se organizaron conversatorios familiares que sumaron a 21,815 protagonistas en todo el país, promoviendo espacios de diálogo, respeto y convivencia segura.