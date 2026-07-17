Nica de 17 años fallece en accidente de moto en Alajuela, Costa Rica

La joven nicaragüense Zulma Rugama, de 17 años, falleció en un accidente de moto junto al conductor Yankel Ismael Tenorio Mejía, de 19 años, hecho ocurrido en Guatuso, Alajuela.

Zulma Rugama, de 17 y Yankel Ismael Tenorio Mejía, de 19 años

El Organismo de Investigación Judicial, informó que la joven pareja viajaban en una moto que al llegar a El Edén de San Rafael de Guatuso, la tarde del pasado miércoles colisionaron contra una camioneta en circunstancias que aun están investigando.

El joven murió en el lugar mientras la coterránea Rugama, fue llevada a una clínica donde posteriormente falleció.

