Desconocido fue encontrado sin vida a un lado del camino en Somotillo, Chinandega

Un hombre no identificado fue hallado muerto a orillas de un camino en el barrio Sagrada Familia, del municipio de Somotillo, departamento de Chinandega, al mediodía de este martes.

Cazadores de noticias informaron que el hombre vestía camisa negra con mangas largas, pantalón negro y llevaba puesta unas chinelas.

Como seña particular, el infortunado tiene un tatuaje en la mano izquierda, lo cual podría ayudar en su identificación.

Agentes de la Policía llegaron al lugar del hallazgo a realizar las investigaciones para tratar de identificarlo y esclarecer las circunstancias de su muerte.