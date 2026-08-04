Camión repartidor se incendia en San Benito y deja pérdidas de C$253 mil

Pérdidas económicas estimadas en 253 mil córdobas dejó como saldo el incendio de un camión repartidor registrado la mañana de este martes en la entrada principal del barrio 15 de Septiembre, en la comunidad de San Benito, a la altura del kilómetro 33 de la Carretera Norte, en el municipio de Tipitapa.

Incendio de camión repartidor deja pérdidas de 253 mil córdobas en San Benito

El siniestro consumió un importante lote de mercadería consistente en 408 cajas de bebidas energizantes, 2 cajas de jugos De La Granja, 5 cajas de jugos Tampico, 46 cajas de confites, 2 cajas de productos Marinero y 176 ristras de meneítos.

El vehículo afectado es un camión marca Hino, color blanco, placa M-286-944, conducido por Norman Isaac Chavarría, de 40 años, quien, al momento de la emergencia, se desplazaba desde San Benito hacia la empresa EDT Nicaragua.

El vehículo afectado fue un camión Hino placa M-286-944

Efectivos de la Policía Nacional y miembros de Bomberos Unidos se desplazaron rápidamente al lugar para sofocar y controlar las llamas, evitando que el fuego se propagara.

Las autoridades confirmaron que el incidente no dejó personas lesionadas ni afectaciones a la vida humana, mientras que las causas del incendio se encuentran bajo proceso de investigación.

