Machetean a Francisco López en Wiwilí y policía investiga al agresor

Machetazos en distintas partes del cuerpo recibió Francisco Antonio López Pérez, de 39 años, al ser atacado por un desconocido al que invitó a beber guaro.

El hecho ocurrió en las riberas del Río Coco, en Wiwilí, Jinotega, cuando al desconocido se le “subió el guaro a la cabeza”.

Según las investigaciones, el desconocido aprovechó que Francisco estaba bien bolo y lo atacó con el machete, por causas desconocidas.

El lesionado fue llevado al centro de salud de Wiwilí. En tanto, autoridades policiales de la zona investigan la identidad y paradero del machetero que huyó del lugar.

