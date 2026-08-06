En menos de 12 horas, otro motociclista muere en el mismo sector de Ciudad Sandino

Luis Alberto Murillo Barrera, de 36 años, murió la mañana de este al impactar en moto contra un poste del tendido telefónico y un mojón en el kilómetro 11.6 de la carretera nueva a León, en el municipio de Ciudad Sandino, Managua.

Mateareño pierde la vida en accidente de motocicleta en carretera nueva a León

Cazadores de noticias informaron que Luis Alberto circulaba de Oeste a Este en su moto Suzuki color celeste placa M 147 – 500 cuando aventajó por la derecha, lo cual lo hizo perder el control y pegar en los objetos fijos.

Miembros de la Cruz Blanca llegaron al lugar, pero solo confirmaron el deceso del infortunado por un trauma craneal severo que sufrió debido a que su casco no lo llevaba asegurado, en tanto la moto quedó parcialmente destruida.

Luis Alberto Murillo Barrera habitaba en el barrio Rosario Murillo del municipio de Mateare, de donde había salido como de costumbre con destino a su trabajo en una empresa localizada en la capital.

Esta fue la segunda fatalidad ocurrida en menos de 12 horas en el mismo punto, donde anoche murió Jimmy Antonio Domínguez Urbina, de 37 años, al impactar en la parte trasera de un camión cargado de yuca que estaba parqueado.

