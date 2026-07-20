Se cumplen 27 años de la tragedia del Cerro Silva: el fatídico vuelo de la costeña

Este 20 de julio de 2026 se cumple un aniversario más de una de las tragedias aéreas más dolorosas en la historia de la aviación civil nicaragüense.

Restos del avión Cesnna 208B Grand Caravan (YN-CED) que se estrelló contra el Cerro Silva, en Nicaragua, año 1999

El 20 de julio de 1999, un avión Cessna 208B Grand Caravan, con matrícula YN-CED y perteneciente a la aerolínea local La Costeña, se estrelló en el Caribe Sur del país, cobrando la vida de las 16 personas que iban a bordo.

Según el relato de Spotters Nicaragua, la aeronave había despegado en horas de la mañana desde el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua con destino a la ciudad de Bluefields.

En el aparato viajaban dos pilotos y 14 pasajeros, cuya mayoría integraba una delegación de una organización internacional de ayuda al desarrollo que se dirigía a realizar labores humanitarias en la zona.

La fatalidad sobrevino cuando la tripulación inició un descenso bajo reglas de vuelo visual (VFR) mientras se aproximaba a su destino, en medio de condiciones meteorológicas marginales y de baja visibilidad.

A una altitud de 2,000 pies, el aparato impactó violentamente contra la ladera del cerro Silva, una elevación ubicada en la Cordillera Central de la entonces zona de Zelaya.

Tras intensas labores de búsqueda en la densa selva, las brigadas de rescate localizaron los restos destrozados de la aeronave a unos 50 kilómetros al oeste de Bluefields.

El impacto no dejó sobrevivientes; entre las 16 víctimas mortales se contabilizaron los dos tripulantes, catorce pasajeros —incluyendo a dos niños— y un ciudadano de nacionalidad suiza, un suceso que hoy se recuerda con profundo respeto y memoria histórica.

