Arrestan en Texas a nicaragüense con 3 vehículos robados rumbo a México

La Oficina del Sheriff del Condado de Presidio, en Texas, arrestó al nicaragüense Bernardo Espinoza, de 55 años, tras ser sorprendido transportando tres vehículos robados que tenían como destino Chihuahua, México.

Nicaragüense es arrestado en Texas por transportar 3 vehículos robados hacia México

El operativo ocurrió el 16 de julio, cuando agentes de policía detuvieron al transportista por circular con placas temporales vencidas en su remolque.

Durante la inspección, las autoridades detectaron que un Toyota RAV4 2025, un Toyota Tacoma 2015 y un Toyota Land Cruiser 2024 tenían números de identificación vehicular (VIN) ficticios y contaban con reporte de robo en la ciudad de Houston, Texas.

Tras la recuperación de los automóviles antes de que cruzaran la frontera, Espinoza fue arrestado y enfrenta tres cargos. Como parte del procedimiento, la policía incautó el tractocamión y el remolque utilizados en el traslado.

La Oficina del Sheriff resaltó que las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen más personas implicadas en esta red de tráfico vehicular transfronterizo.

