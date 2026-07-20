Detienen en Newark y Rhode Island a dos nicas con cargos graves en EE.UU.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) Newark detuvo al nicaragüense Fernando Sinar Tercero López, de 33 años, quien permanece bajo custodia a la espera de un proceso de expulsión de Estados Unidos.

Tercero López fue fichado en el condado de Passaic y entregado a las autoridades migratorias por enfrentar cargos por agresión simple y violencia doméstica en la ciudad de Paterson, Nueva Jersey.

En un operativo separado, el Departamento de Seguridad Nacional informó la captura del nicaragüense Jimmy Alberto Castro Rodríguez, de 46 años, quien fue arrestado en Rhode Island por contar con antecedentes criminales graves.

Castro Rodríguez fue condenado en agosto de 2021 por el delito de abuso sexual infantil en segundo grado en la ciudad de Providence.

Las autoridades estadounidenses lo tienen registrado como delincuente sexual de nivel 2 y tramitan su deportación del territorio norteamericano.

