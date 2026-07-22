Sacrifican vaca lechera en Tola y familia pierde su sustento diario

Habitantes de la comunidad El Tambo, en la segunda entrada al balneario de Gigante, municipio de Tola, denunciaron la pérdida de una vaca lechera de alta producción que fue encontrada sacrificada este miércoles, en lo que presumen fue un hecho malintencionado.

De acuerdo con los afectados, el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana de ayer martes y a eso de las 11:30 de la mañana de hoy, uno de los hijos del propietario logró identificar a un sospechoso en la zona, por lo que dieron aviso inmediato a la Policía Nacional e interpusieron la denuncia formal para iniciar las investigaciones.

La muerte del animal representa un severo impacto económico para la familia, que dependía de la comercialización de la leche como sustento diario.

Tras el suceso, los comunitarios hicieron un llamado a los ganaderos de Tola y sectores aledaños a reforzar las medidas de seguridad y vigilancia en sus fincas para prevenir nuevos incidentes.