Muere joven esteliano en accidente de moto en Los Ángeles, California

La tragedia volvió a enlutar a una familia del departamento de Estelí, luego que el joven Wilson Esmaykel Osegueda, de 22 años, falleció la mañana de este jueves al sufrir un accidente en Los Ángeles, California, Estados Unidos, cuando se desplazaba hacia su lugar de trabajo a bordo de una motocicleta.

Wilson Esmaykel Osegueda, de 22 años

De acuerdo con la información brindada por sus familiares, el infortunado joven fue impactado de manera frontal por otro vehículo.

Debido a la gravedad del choque, Osegueda sufrió lesiones severas que le ocasionaron la muerte de forma instantánea en el lugar del suceso.

Wilson Osegueda era originario de la comunidad El Rosario, en el municipio de Estelí.

Al igual que otros connacionales, el esteliano había migrado hacia Estados Unidos, buscando otros horizontes, encontrando la muerte de manera repentina mientras se dirigía a cumplir con su jornada diaria.

Con el deceso de Osegueda, ya suman dos los nicaragüenses originarios del departamento de Estelí que pierden la vida en Estados Unidos durante esta semana.

El pasado martes 21 de julio, otro esteliano, originario del municipio de La Trinidad, falleció en un accidente laboral en Minneapolis tras el colapso de una estructura en una obra de construcción.

