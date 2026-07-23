Hombre de 35 años se quitó la vida en El Tule, Río San Juan

Un hombre de apellido Méndez, de 35 años, se privó de la existencia mediante la asfixia mecánica en la comunidad El Tule, en San Miguelito, Río San Juan.

El cuerpo fue hallado en la tarde por una hermana quien al entrar a su cuarto lo vio colgado del cuello con un trozo de tela, que luego sujetó a una solera.

Con la esperanza de que pudieran salvarle la vida, la mujer trasladó a su hermano en una camioneta al puesto de salud Isabel Pérez Herrera.

Sin embargo, cuando el personal médico revisó el cuerpo confirmaron que Méndez ya no tenía los signos vitales.

Se desconocen las causas por las cuales el hombre decidió terminar con su existencia pues aparentemente no enfrentaba ningún tipo de problemas.

