Capturan a 10 sujetos por robos y droga en Chontales

La Policía Nacional informó este jueves que, como resultado de las acciones de prevención, investigación y persecución del delito, entre el 16 y el 22 de julio fueron capturados diez sujetos por delitos de peligrosidad cometidos en diferentes puntos del departamento de Chontales.

En el municipio de Juigalpa se detuvo a cuatro sujetos por robo con violencia y a dos por robo con intimidación.

Asimismo, por el delito de robo con fuerza se arrestó a dos individuos en los municipios de Juigalpa y Santo Tomás, mientras que en La Libertad se capturó a dos personas vinculadas al tráfico de drogas.

Como parte de los operativos y evidencias ocupadas a los detenidos, la institución policial logró el decomiso de 471 gramos de crack, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, producto de la venta de estupefacientes.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar desarrollando acciones preventivas y de patrullaje constante para fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar la tranquilidad de los habitantes del departamento de Chontales.

