Fallece en Granada Vidal Espinoza tras caer de un muro de cinco metros

Este jueves, se rindió a la muerte en el hospital Amistad Japón Nicaragua de Granada, el ciudadano Vidal Espinoza de 43 años, debido a las múltiples lesiones que sufrió al caerse desde un muro de cinco metros de altura en la Gran Sultana.

Cazadores de noticias informaron que, Espinoza subió al muro perimetral del estadio de beisbol Roque Tadeo Zavala, para disfrutar de un partido, pero se puso a beber guaro, y ya cuando estaba “pegado” cayó de espaldas sobre unas motocicletas.

Enseguida fue auxiliado por miembros de la Cruz Blanca y trasladado al hospital, donde a pesar de los cuidados médicos se rindió a la muerte.

Vidal Espinoza, habitaba en el barrio Bartolomé de la ciudad de Granada, donde es velado desde esta noche por sus familiares, quienes mañana le darán el último adiós en el campo santo municipal.