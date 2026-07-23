Acarreador es fulminado por un infarto cuando iba a cargar cemento en Mateare

Un potente infarto acabó con la vida este mediodía del señor Marvin Antonio Rodríguez Vega, de 54 años, en una bodega de materiales ubicada en el kilómetro 15 y medio de la carretera nueva a León, en el municipio de Mateare.

Cazadores de noticias informaron que don Marvin supuestamente padecía del corazón, trabajaba como acarreador en el mercado oriental y andaba retirando 50 bolsas de cemento en un camioncito, acompañado por Elvin Dávila.

La información recabada indica que cuando ya estaba alistándose para cargar el producto en el camión marca Foton color blanco placas M 465-289, fue sorprendido por el ataque cardiaco que le causó la muerte.

Al sitio del suceso se presentaron miembros de los bomberos en la unidad código B 760, sin embargo, ya no había nada que hacer por lo que se procedió a informar del hecho a las autoridades policiales para descartar mano criminal.

