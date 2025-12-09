Roban en Ciudad Darío más de un kilómetros de tendido eléctrico recién inaugurado

Pobladores de la comunidad Cerro Colorado, en Ciudad Darío, Matagalpa, se encuentran indignados por el robo de más de un kilómetro de tendido eléctrico recién inaugurado.

Indignación en Cerro Colorado por robo de tendido eléctrico

Los afectados denunciaron que el robo fue perpetrado por sujetos desconocidos la noche del sábado, ya que el domingo se encontraron los cables cortados.

La preocupación aumentó la noche de este 8 de diciembre, cuando los pobladores observaron un camión con varios sujetos que circulaban de manera sospechosa por la zona.

Al percatarse de que estaban siendo vistos, los sujetos que viajaban en el vehículo se retiraron inmediatamente.

La denuncia ya fue interpuesta ante la Policía Nacional, quienes realizan las investigaciones correspondientes para dar con los delincuentes.

Los perjudicados destacaron que este proyecto eléctrico tenía apenas mes y medio de haber sido inaugurado por la municipalidad, con una inversión que supera los tres millones de córdobas, por lo que el robo ha generado repudio entre las familias de Cerro Colorado.

