Delincuente roba aretes a mujer en Mercado Oriental

Un delincuente fue grabado en video la mañana del jueves por cámaras de seguridad de un negocio cuando seguía y le robaba los aretes de oro a una señora que vestía con delantal en el Gancho de Caminos en el Mercado Oriental, en Managua.

Graban a delincuente robando aretes a señora en el Mercado Oriental

Esa zona del popular centro de compras se ha tornado peligrosa en las últimas semanas ya que delincuentes están operando en diferentes modalidades tanto abajo como a bordo de las unidades de transporte.

Mientras algunos se aglomeran en grupos portando mochilas para sustraer carteras o celulares a personas que van subiendo o bajando de los buses, otros suben para arrebatar celulares a pasajeros que van chateando a bordo.

Los comerciantes del mercado y usuarios del transporte urbano llamaron a reforzar la presencia policial, en el sector donde abundan las gancheras y los autores de robos con violencia.