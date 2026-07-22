Renato Punyed resulta grave en accidente de tránsito en Managua

El exseleccionado nacional de fútbol Renato Punyed y actual jugador del club Walter Ferretti, resultó gravemente lesionado la mañana de este miércoles tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el Reparto San Juan, en Managua.

El hecho ocurrió de los semáforos del Seminole una cuadra al oeste, cuando un bus de la ruta 120 colisionó la motocicleta Pulsar en la que se desplazaba el deportista junto a un acompañante, quien también sufrió lesiones de gravedad.

Ambos ocupantes del liviano vehículo recibieron atención prehospitalaria por parte de equipos de emergencia y fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial en estado delicado.

Sobre las causas del percance, existen versiones encontradas. Un testigo aseguró que el conductor del autobús irrespetó la luz roja del semáforo e impactó a los motociclistas que circulaban en su preferencia.

Sin embargo, el chofer del bus, identificado como Samuel Antonio Gutiérrez Pérez, negó dicha acusación y sostuvo que fueron los jóvenes quienes se cruzaron la señal de alto a alta velocidad.

Agentes de Tránsito Nacional se desplegaron en el sitio para realizar las investigaciones correspondientes, levantar el croquis del accidente y determinar la responsabilidad de los involucrados.

XXX