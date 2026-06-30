Retienen a 3 con armas y ganado en Río San Juan

A través del Destacamento Militar Sur, el Ejército de Nicaragua, realizó la retención de varios delincuentes en los municipios de El Castillo, El Almendro y San Juan de Nicaragua, departamento de Río San Juan, del 18 al 30 de junio.

Ejército de Nicaragua retiene a varios delincuentes en Río San Juan

En los sectores de Caño San Francisco y Caño La Danta, las tropas retuvieron a los nicaragüenses Eusebio Calixto Jirón Leiva, Juan José Rivas Rodríguez y Roberto Carlos Urbina Luna.

A estos sujetos se les ocuparon de forma ilegal 2 armas de fuego de uso civil y 1 motosierra, la cual pretendían utilizar para realizar labores de despale ilegal en la zona.

Por otra parte, en el sector de Las Minas se logró la ocupación de diversos medios materiales que iban a ser empleados en labores de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.

Los involucrados en este delito ambiental se dieron a la fuga inmediatamente al detectar la presencia de las tropas militares.

Finalmente, en la comunidad de Talolinga, los efectivos militares lograron la recuperación de 12 semovientes que habían sido sustraídos por el nicaragüense Brígido Liborio Campos, de la finca del señor Noel Antonio Morales Gutiérrez, ubicada en la comunidad El Nisperal.

Tanto los retenidos como las armas, la motosierra, el ganado y los medios materiales ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes.