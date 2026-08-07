Ejército retiene a 24 en San Carlos y decomisa armas y ganado

Un total de 24 personas fueron retenidas por efectivos del Destacamento Militar Sur del Ejército de Nicaragua en diversos operativos realizados en los municipios de San Carlos, El Castillo, El Almendro y San Juan de Nicaragua.

Ejército retiene a 24 personas e incauta armas, ganado y equipos de minería ilegal

En los sectores de El Puente Santa Fe y Boca de San Carlos, las autoridades retuvieron a 22 ciudadanos nicaragüenses que trasladaban equipos e insumos destinados a la minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.

De igual forma, en la comunidad de Monte Verde se recuperaron tres semovientes robados de la finca del señor Juan Francisco Centeno y se logró la retención de Emmanuel Javier Navarro Rodríguez y Pablo Antonio Valle Cea, señalados de estar vinculados al delito de abigeato.

Durante las patrullas en las zonas de Antena California y Las Vegas, las tropas también ocuparon dos armas de uso civil con 26 proyectiles y cuatro radios portátiles de comunicación, los cuales fueron abandonados por sujetos que huyeron al notar la presencia militar.

Todos los retenidos, las armas, los semovientes y los medios ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes.



