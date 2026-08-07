Nicaragüense pierde la vida en accidente laboral en España

El nicaragüense Amner José Acuña Toruño, de 44 años, murió el miércoles tras sufrir un trágico accidente laboral mientras realizaba labores de poda de árboles en el municipio de Elgóibar, en la comunidad autónoma del País Vasco, España.

Amner José Acuña Toruño, de 44 años

De acuerdo con información brindada por familiares, el hecho ocurrió cuando una cuerda de seguridad se desprendió de forma inesperada, provocando la caída y fracturas fatales al compatriota.

Acuña Toruño era una figura muy querida y un reconocido deportista en la disciplina de béisbol en su natal San Juan del Río Coco, en el departamento de Madriz.

El compatriota tenía siete años de haber emigrado al país europeo en busca de oportunidades y dejó a tres hijos en la orfandad.

Su familia realiza las gestiones correspondientes para la posible repatriación de su cuerpo, ante la noticia que enluta a la comunidad deportiva de su municipio.