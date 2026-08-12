Repatrian a joven esteliano fallecido en accidente de tránsito en EE.UU.

Tras un complejo proceso de repatriación, los restos mortales del joven Wilson Smaykiel Osegueda, de 22 años, ya se encuentran en suelo nicaragüense, donde sus familiares y amigos le darán el último adiós tras su fallecimiento en Estados Unidos.

Wilson Smaykiel Osegueda

El lamentable suceso ocurrió en horas de la mañana del pasado jueves 23 de julio en una de las avenidas de Los Ángeles, California.

Osegueda se desplazaba a bordo de su motocicleta rumbo a su centro de trabajo cuando fue impactado de manera brutal por un vehículo.

La severidad del choque le provocó lesiones graves que le causaron la muerte de forma instantánea en el lugar del accidente.

Luego de varios días de trámites para lograr el retorno de su cuerpo al país, la familia confirmó que las exequias se realizarán este miércoles 12 de agosto.

La vela tiene lugar en la que fue su casa de habitación, ubicada de donde fue el Monasterio dos cuadras al oeste y una cuadra al norte, en el barrio Betania, en la ciudad de Estelí.

Amigos, allegados y familiares invitan a la población a acompañar las honras fúnebres de este joven esteliano, recordado por sus seres queridos como un hombre trabajador que buscaba salir adelante.

