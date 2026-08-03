Dos nicas son asesinados dentro de un vehículo en Guanacaste, Costa Rica

Dos pinoleros de apellidos Espinoza, de 32 años, y Contreras, de 33, fueron ejecutados y cuatro personas más resultaron heridas al ser atacados a balazos dentro de un auto en Costa Rica.

Según el informe oficial de la Cruz Roja, los hechos se dieron a eso de las 3 con 20 minutos de la madrugada de ayer domingo en la localidad de Tamarindo, a un kilómetro al este del Automercado, en Santa Cruz de Guanacaste.

En cuanto a cómo ocurrió el doble crimen, el Organismo de Investigación Judicial informó que ambos nicas viajaban en un vehículo cuando, fueron interceptados por otro automotor desde el cual les dispararon en reiteradas ocasiones.

La Cruz Roja fue alertada sobre el tiroteo, pero cuando los paramédicos llegaron a la escena ya no había nada que hacer por los dos nicaragüenses.

La benemérita institución también informó que en el ataque resultaron heridas de bala otras cuatro personas quienes se negaron a ser llevadas a un centro médico.

También se conoció que cuando los agentes judiciales llegaron a la escena del crimen los cuatro heridos ya se habían retirado del lugar.

