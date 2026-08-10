Nicaragüense muere apuñalado en riña en San Nicolás, Cartago

Una violenta riña, ocurrida al calor de los tragos, terminó con un nicaragüense muerto, cuatro personas más heridas y un pinolero detenido, la noche de ayer domingo en el sector de San Nicolás, de Taras de Cartago, Costa Rica.

Nicaragüense es asesinado por compatriota durante violenta riña en Cartago, Costa Rica

El compatriota fallecido era de apellido Peralta Cisneros y el coterráneo involucrado en su muerte es de apellido Gómez, quien se encuentra internado herido y bajo custodia policial, en el hospital Max Peralta, de Cartago.

De acuerdo con la información, varias personas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en un sitio cuando, por razones aún no determinadas, iniciaron una discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en un enfrentamiento en el que se utilizaron cuchillos.

Un video que captó parte del violento enfrentamiento muestra el preciso momento en que uno de los sujetos con la camisa bañada en sangre, persigue a otro y le clava el cuchillo en el lado izquierdo del pecho, lo que posteriormente le causó la muerte.

El caso se encuentra bajo investigación para determinar con exactitud qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que provocaron el mortal enfrentamiento.

