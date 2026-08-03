Boaqueño es asesinado de una puñalada dentro de cantina en Costa Rica

En una cantina de la comunidad Santa Fe, en Guatuso, Costa Rica, murió apuñalado, la noche del sábado, el nicaragüense Yerlin Antonio Hernández Martínez, de 24 años.

Yerlin Antonio Hernández Martínez

El hecho sangriento sucedió durante una trifulca en la que se involucraron dos hermanos nicaragüenses y dos ticos.

En el sitio se supo que uno de los agresores ticos le asestó una puñalada en la espalda a Yerlin, la cual le provocó la muerte en el lugar.

Tras el mortal ataque, otras personas que estaban en el estanco impidieron que los agresores huyeran y los entregaron al Organismo de Investigación Judicial.

Yerling Antonio Hernández Martínez había viajado de Camoapa a Costa Rica para laborar, al igual que su padre quien se encontraba en el país vecino desde hacía pocos días.

