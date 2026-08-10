Coterránea muere en accidente de moto en San Ramón, Costa Rica

Una compatriota de apellido Obregón, de 35 años, murió después de sufrir un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Laguna de Zarcero, en San Ramón, Costa Rica, la noche del sábado.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial la tragedia ocurrió a la compatriota viajaba como acompañante de otra persona en una motocicleta la cual impactó contra una buseta.

Durante la colisión, Obregón resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital de San Ramón, donde falleció posteriormente.

La otra persona que viajaba en la motocicleta también resultó herida y fue trasladada al Hospital de San Carlos, donde recibió atención médica.

El caso continúa bajo investigación para determinar con exactitud cómo ocurrió la colisión.

