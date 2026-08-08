Nicaragüense muere días después de recibir dos balazos durante un pleito en Costa Rica

El compatriota César Augusto Estrada Montiel, de 42 años, conocido cariñosamente como “El Camello”, falleció este sábado luego de sufrir dos paros cardíacos, días después de recibir un par de balazos en Costa Rica.

César Estrada era originario de Granada y tenía aproximadamente 18 años de vivir en Corralillo de Filadelfia, en la provincia de Guanacaste, Costa Rica, donde laboraba cortando caña.

Du hija de crianza Isaura del Carmen Arteaga Aguirre informó a Tu Nueva Radio Ya que el pasado domingo, el hombre participó en un altercado durante el cual recibió los disparos en la pelvis.

Tras ser trasladado al Hospital Enrique Baltodano Briceño, de Liberia, fue atendido y posteriormente dado de alta.

Sin embargo, este sábado su estado de salud se complicó y sufrió un paro cardíaco, por lo que fue llevado al mismo hospital donde fue estabilizado y en horas de la tarde sufrió otro paro que le provocó la muerte.

César se desempeñaba como cortador de caña y su cuerpo permanece en la morgue del centro hospitalario de Liberia en espera de ser reclamado por los suyos.

Isaura explicó que César fue pareja de su madre, María Auxiliadora Aguirre Rodríguez, y aunque ambos se separaron desde el año 2018, ella es quien quedó a cargo de su cuido.

Isaura Arteaga escribió a nuestro WhatsApp 8711-0456 para hacer un llamado en Granada a los familiares del fallecido para que se pongan en contacto con ella al número 506-6015-8013 y apoyarlos en el proceso de repatriación.