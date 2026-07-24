Rescatan a 2 obreros heridos tras caerles muro en Río Blanco

Con graves lesiones resultaron los obreros Juan Alberto Dávila Romero, de 46 años, y Félix Pedro López Sandino, de 45, al caerles encima parte de un muro de concreto, en el barrio Pedro Reyes del municipio de Rio Blanco, en Matagalpa, ayer jueves.

Don Félix dijo que “estaban realizando labores de excavación y la estructura de concreto no soporto y les cayó encima quedando parcialmente soterrados sobre los escombros”.

Miembros del Cuerpo de Bomberos rescataron a los trabajadores, les brindaron atención pre hospitalaria y los trasladaron al Centro de Salud Denis Gutiérrez de Rio Blanco. La Policía Nacional investiga las causas del accidente laboral.

