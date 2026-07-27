Walter Antonio González Dávila fallece tras caída en estadio de Potosí, Rivas

La madrugada de este lunes se confirmó el sensible fallecimiento de Walter Antonio González Dávila, a consecuencia de las severas lesiones causadas por una fuerte caída accidental sufrida en el municipio de Potosí, Rivas.

Walter Antonio González Dávila

El suceso ocurrió la mañana del domingo, mientras González Dávila asistía como espectador a un partido de béisbol en el estadio de la comunidad de Apompuá.

Debido a la gravedad del golpe, fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario, donde lamentablemente sufrió un paro cardíaco que le provocó la muerte.

Familiares y allegados informaron que sus honras fúnebres iniciarán con la vela programada para la noche de este lunes en su casa de habitación, ubicada del colegio Sofonías Salvatierra, 100 metros al oeste, en Potosí, Rivas.

