Detienen a pareja señalada de provocar incendio intencional en vivienda de Estelí

La Policía Nacional capturó a Henry Lira Fajardo y Lisbania Durán, señalados como presuntos autores de un incendio intencional que consumió por completo la vivienda y bienes de la ciudadana Nereida Xiomara Calderón.

El siniestro se registró exactamente del panteoncito El Carmen una cuadra al sur y cuatro al oeste, en el reparto San Miguel, de la ciudad de Estelí, la tarde del sábado.

De acuerdo con las investigaciones, el móvil del hecho se asocia a rencillas personales que Durán mantenía con la propietaria del inmueble.

Presuntamente, la detenida aprovechó esta situación para prender fuego a la estructura, la cual estaba construida de madera, plástico y láminas de zinc, quedando reducida a cenizas en pocos minutos.

Ambos sospechosos fueron trasladados a las celdas policiales bajo investigación y serán puestos a la orden del Ministerio Público para enfrentar el debido proceso judicial por el delito de daños e incendio.

