Niño de un año sigue grave tras ataque de pitbull en Matagalpa

Un niño de apenas un año permanece en estado grave de salud tras ser salvajemente atacado por un perro de raza Pitbull cruzado con Shar Pei en el barrio Sor María Romero, en la ciudad de Matagalpa.

El hecho ocurrió el pasado lunes por la tarde, cuando la madre del niño no se encontraba en la vivienda y fue alertada por una vecina sobre lo sucedido.

Tras enterarse del ataque, la progenitora se trasladó de inmediato a su hogar para llevar a su hijo al Hospital César Amador Molina.

Debido a la agresión, el infante sufrió severas mordiscos en la cabeza, cuello y tórax.

Dado su delicado estado de salud, los médicos valoran la posibilidad de trasladarlo a un centro asistencial de la capital.

Según declaraciones de la madre, no es la primera vez que la mascota del hogar ataca a un miembro de la familia.