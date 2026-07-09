Incendio en Residencial Las Mercedes es controlado sin heridos

Un incendio estructural se registró este jueves en una vivienda ubicada en el residencial Las Mercedes, propiamente de la entrada principal, 4 cuadras al norte y media cuadra al oeste, en Managua.

Vecinos y bomberos evitan daños mayores en incendio de vivienda en Residencial Las Mercedes

De manera preliminar, las autoridades informaron que el fuego se originó en una de las habitaciones de la casa, cuyos moradores no se encontraban al momento en que iniciaron las llamas.

Al ver salir humo de la vivienda, la comunidad ayudó en la evacuación de artículos que podrían ser destruidos por las llamas dentro del inmueble.

Gracias a la oportuna y rápida intervención de los vecinos del sector, en conjunto con el trabajo eficaz de los miembros de los Bomberos Unidos, el siniestro logró ser controlado a tiempo, evitando que la emergencia se propagara a viviendas aledañas y ocasionara daños materiales de mayor magnitud.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas que lamentar.

Peritos de la Policía Nacional y especialistas de la Dirección General de Bomberos se encuentran realizando las debidas investigaciones para determinar las causas exactas que provocaron el origen del fuego.