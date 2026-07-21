Capturan en Estelí a hombre por incendio tras discusión familiar

El sujeto Elvin Eliezer Castillo Siles, de 28 años, fue detenido por la Policía y trasladado a las celdas preventivas del Complejo Policial Emilio Gámez, en la ciudad de Estelí.

Castillo fue capturado luego de protagonizar un incidente en una vivienda del barrio 14 de Abril, ayer a eso de las 11 de la noche, cuando presuntamente provocó un incendio que dejó daños materiales.

De acuerdo con la señora Amanda Corina Siles González, madre del detenido, su hijo tendría problemas de adicción y cuando se encuentra bajo los efectos de sustancias alucinógenas suele protagonizar discusiones y buscar pleitos con sus familiares.

Doña Amanda Siles, aseguró que durante el altercado su hijo Elvin Castillo, habría amenazado con incendiar la vivienda, situación que provocó temor entre sus familiares, quienes buscaron salir del inmueble para ponerse a salvo.

Ante la emergencia, los afectados solicitaron la presencia de la Policía y del Cuerpo de Bomberos, quienes se movilizaron hasta el lugar y sofocaron el siniestro que dejó severos daños principalmente en el área de la cocina.

