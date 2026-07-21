Capturan a 3 homicidas por doble crimen en San Ramón, Matagalpa

La Policía Nacional capturó a los homicidas los sujetos Pablo Alfonso Chavarría Rizo, de 78 años, Juan de Dios Rizo Obregón, de 44 años, Oscar Chavarría Obregón, de 49 años, autores de la muerte de Antonio Godínez Arista, de 66 años, y su hijo, Eugenio Godínez Mendoza, de 35 años, en la comunidad Mina Verde II, municipio de San Ramón, Matagalpa.

Capturan a 3 por asesinato de pade e hijo en San Ramón

La comisiona Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, confirmó que el cuarto homicida y que esta de momento prófugo, es Bismark Modesto Chavarría Obregón, de 38 años.

Los 4 señalados, de los cuales, 3 bajo custodia policial, en la mañana del lunes 20 de julio, ingresaron a la finca “Los Blancherd”, presuntamente motivados por el robo de leña, fueron sorprendidos por las víctimas, Antonio y Eugenio, y tras una discusión, fueron macheteados hasta provocarles la muerte.

El médico forense, determinó que Antonio Godínez Arista, y su hijo, Eugenio Godínez Mendoza, fallecieron a causa de hemorragia intracraneal masiva provocada por heridas ocasionadas con arma cortopunzante.

Ese mismo día, la Policía Nacional, capturó en el Hospital César Amador Molina, de Matagalpa, a Pablo Alfonso Chavarría Rizo, Juan de Dios Rizo Obregón y Oscar Chavarría Obregón, quienes fueron remitidos a las autoridades competentes. Como evidencias fueron ocupados cinco machetes, un hacha y ropa de las víctimas.

Mientras tanto, Bismark Modesto Chavarría Obregón permanece prófugo. La Policía Nacional solicita a la población, a brindar cualquier información que contribuya a su ubicación y captura, a través de la línea de emergencia 118 o en la delegación policial más cercana.

