Abigeos roban y destazan ganado en Xiloá, Mateare

Pobladores del sector de Xiloá, en el municipio de Mateare, denunciaron que sujetos desconocidos están acabando con el ganado, al robarlo y destazarlo para vender su carne en el mercado de Ciudad Sandino.

Toro valorado en 4 mil dólares, robado y destazado hace 15 días

Los denunciantes indicaron que la noche del jueves, los abigeos robaron y destazaron dos vacas de la entrada a Chiltepe hacia adentro, y en ese mismo lugar hace 15 días fue robado un toro valorado en más de 4 mil dólares.

Los afectados pidieron a las autoridades policiales de Ciudad Sandino que manden a realizar mayor patrullaje en esa zona del municipio de Mateare para frenar a los abigeos que están diezmando a los pequeños productores del sector.

