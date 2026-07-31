Dos motorizados mueren al estrellarse ebrios contra camiones en San Isidro

El joven Bladimir Antonio Cruz Hernández, de 17 años, falleció de forma inmediata al colisionar en moto contra la parte trasera de un camión en el kilómetro 181 en el municipio de San Isidro, departamento de Matagalpa.

La fatalidad se registró a las diez de la noche de ayer jueves cuando Cruz Hernández conducía borracho y a exceso de velocidad una motocicleta marca AKT color rojo sin placa.

Cazadores de noticias indicaron que, debido al exceso de velocidad, el motorizado perdió el control y fue a estrellarse en la parte trasera del camión marca Mercedes Benz, color blanco, placas M 242- 616.

Al momento del accidente, el camión circulaba en el mismo sentido de la moto, y era conducido sobrio por Roger Antonio Urrutia Calero, 47 años, quien se llevó un gran susto al sentir el impacto en la parte trasera.

A las 11:40 minutos de la noche de ayer mismo, el motociclista Berman Oniel González, de 29 años, también falleció al colisionar en la parte trasera de un camión estacionado contiguo a la escuela de la comarca Tatacasme, en el municipio de San Isidro.

Testigos dijeron que Berman conducía bolo y exceso de velocidad la moto marca Génesis color negro, placa JI 49424 cuando impactó en la parte posterior del camión blanco placas CH 28-639 que se encontraba estacionado a orillas de la vía.

El pesado vehículo era conducido por Tonis Alberto Navarro Arriaza, de 47 años, quien dijo a las autoridades que cuando sintió el impacto contra el camión, fue a ver qué había ocurrido y miró al motociclista sin vida.

