Taxista invade carril y mata a motociclista en cruce de Villa Jerusalén

El motociclista Walter Antonio Mena Gutiérrez, de unos 30 años, murió de forma inmediata al ser impactado de frente por un taxi que le invadió el carril la mañana de este viernes.

El fatal accidente sucedió en la intersección localizada del proyecto Bismarck Martínez 200 metros al Norte en la comarca Sabana Grande, Distrito 7 de Managua.

Mena Gutiérrez llevaba como pasajero a Ronald Antonio Alemán Leyva, de unos 25 años, quien a causa de la colisión resultó con graves lesiones, por lo que fue llevado de emergencia a un hospital.

El percance vial ocurrió cuando el tico – nica Juan Pablo Ortiz Centeno se cruzó al carril contrario con el taxi marca Hyundai color negro placas M 01265 y chocó frontalmente la moto matrícula MY 39-552, conducida por Walter Mena.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional para levantar el croquis del accidente y determinar la responsabilidad del taxista involucrado en la desgracia.

