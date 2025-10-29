Rayo cae en vivienda y causa devastador incendio en Bluefields

Reducida a escombros quedo la noche de este martes la vivienda del señor Elrige Kelvin Tucker Hunter, de 67 años, producto de un incendio generado por la caída de un rayo.

Incendio por rayo destruye casa en Bluefields

El hecho, que no dejo víctimas humanas, pues la casa estaba sola, ocurrió en el barrio San Pedro, cerca del cementerio municipal de la ciudad de Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua.

El incendio destruyó la casa y todas las pertenencias de don Elrige Kelvin, quien vivía solo, y al momento del hecho andaba haciendo unos bolados.

