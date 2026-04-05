Ráfagas de viento arrancan techos de tres viviendas en la ciudad de León

Al menos tres viviendas resultaron con afectaciones en los techos a causa de las fuertes ráfagas de viento registradas la tarde de hoy domingo, en el barrio San Felipe, de la ciudad de León.

Techos arrancados por fuertes vientos en San Felipe

Entre las viviendas afectadas destacan las de doña Rosa Argentina Abdala Guevara y Teresa de la Cruz Gutiérrez.

Lugareños indicaron que los vientos desprendieron las láminas de zinc como hojas de papel, y aunque las lanzó a varios metros, no hubo personas lesionadas en el hecho.

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