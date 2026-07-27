Carlos Vicente Rojas sufre herida en pie al reparar motosierra en Diriamba

Un accidente doméstico dejó lesionado a Carlos Vicente Rojas Palacios, de 48 años, luego de provocarse accidentalmente una herida en el pie izquierdo mientras reparaba una motosierra.

El incidente ocurrió en su casa de habitación, ubicada en la comunidad Ojo de Agua, camino al balneario La Boquita, en el municipio de Diriamba.

De acuerdo con la información, Rojas Palacios se encontraba reparando la herramienta de trabajo y, al momento de encenderla, perdió el control de la misma, provocándose el corte.

Debido a la gravedad de la lesión, el ciudadano fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Santiago de Jinotepe, donde fue ingresado y atendido de inmediato por el personal médico de turno.

